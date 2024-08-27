استعلم عن موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024 واهم المميزة

زادت استفسارات المواطنين حول موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024، لذا قامت وزارة الإسكان والعمران في السعودية بتأجيل صرف الدعم المقرر في السبت، 24 أغسطس 2024، بسبب انتهاء نهاية الأسبوع وبناءً على ذلك، تم تأجيل الصرف إلى الأحد، 25 أغسطس 2024، لضمان التنسيق مع العطلات الرسمية سيتم توضيح موعد إيداع الدعم السكني في المقال التالي.

موعد صرف الدعم السكني لشهر اغسطس

زادت مخاوف المستفيدين من الدعم السكني مؤخرا بسبب عدم وضوح الموقف وتأثيره على خططهم المالية تسائل العديد منهم عن أسباب التأخير وإذا كان هناك تغييرات في الآلية المتبعة لكن وزارة الإسكان وضعت حداً لهذا الغموض بإعلانها رسمياً موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024 وهو يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024.

شروط الحصول على الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أنه يجب على المواطن تقديم طلب للحصول على دعم برنامج سكني عندما تتوافر لديه الشروط التالية:

في البداية، ينبغي أن يكون المتقدم من جنسية سعودية.

بعد ذلك، يجب أن يكون المتقدم غير مالك لمنزل خاص خلال السنوات الخمس الماضية.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي أصول مالية كبيرة أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة.

و يجب أن يكون المتقدم لم يحصل سابقًا على دعم سكني.

مميزات دعم سكني

إذا كنت تتساءلين عن سبب اهم مميزات برنامج الدعم السكني بين برامج الدعم الحكومي، إليك أهم المزايا التي يقدمها