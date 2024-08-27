وزارة التربية الوطنية الجزائرية تعلن عن موعد بدء الدراسة الجزائر 20241

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن تفاصيل الجدول الزمني للعام الدراسي 2025 وموعد بدء الفصل الدراسي، والذي يشمل مواعيد بدء الدراسة والإجازات الرسمية يأتي هذا الإعلان في سياق استعداد الوزارة لتنظيم العملية التعليمية وضمان جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب والمعلمين، ويعتبر تنظيم العام الدراسي من الخطوات الأساسية التي تسهم في تحقيق تجربة تعليمية مميزة.

موعد بدء العام الدراسي في الجزائر

قررت وزارة التربية الوطنية أن العام الدراسي 2025 سوف يبدأ وفق جدول زمني محدد يشمل جميع المؤسسات التعليمية في الجزائر سيعود المعلمون والموظفون الإداريون إلى المدارس في السابع من سبتمبر 2024 وموعد بدء العام الدراسي في الجزائر سيكون اليوم مخصصًا لإعداد الدروس وتجهيز الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب تم إعداد جدول زمني يتضمن العطلات خلال هذا العام الدراسي.

موعد بدء الدراسة في الجامعات الجزائرية للعام الدراسي الجديد

من المتوقع أن يبدأ العام الجامعي 2024-2025 في الجامعات الجزائرية في 25 سبتمبر 2024، وفق لتصريحات وزير التعليم العالي الجزائري، سيتم تطبيق تحديثات على النظام التعليمي الجامعي، بما في ذلك تدريس الطلاب مواد مزدوجة حوالي 15 مادة، مما يتيح لهم الحصول على شهادتين في مرحلة البكالوريا بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم الجامعات ثلاث تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التعليم.

العطلات الرسمية لعام2025 في الجزائر

فيما يلي سنذكر العطلات الرسمية 2025 في الجزائر