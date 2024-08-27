نصيب الفرد في تموين شهر سبتمبر القادم 2024 .. وزارة التموين والتجارة الداخلية تكشف التفاصيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن قيمة نصيب الفرد في تموين شهر سبتمبر القادم 2024، علمًا بأنها نفت كافة الأخبار الكاذبة التي تم تداولها بين المواطنين وبعضهم، لزيادة الجدال بين الأشخاص وبعضها ولذلك يمكنك من خلال النقاط التالية التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتموين لشهر سبتمبر من حيث أسعار السلع وايضًا بالإضافة إلى قيمة نصيب الفرد.

نصيب الفرد في تموين شهر سبتمبر

زادت الكثير والعديد من المعلومات التي تتعلق بزيادة نصيب الفرد في تموين شهر سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن نفت الوزارة أي أخبار تم تداولها بشأن هذا الأمر على الإطلاق، علمًا بأن يكون نصيب الفرد كما هو 50 جنية فقط في حالة إذا كانت البطاقة تحتوي على 4 أفراد، وإذا كانت تحتوي على عدد أفراد اكثر من اربعة فأن في هذه الحالة يتم احتساب الأفراد الأكثر من 4 ليكون قيمة كل فرد منهم يحتوي على 25 جنية فقط من التموين.

أسعار سلع التموين شهر سبتمبر

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على أسعار سلع التموين لشهر سبتمبر القادم، والتي تتمثل في التالي:

صلصة 300 جم 8 جنيهات.

مكرونة 400 جم 7.75 جنيه.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

عدس مجروش 500 جم 21 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جراما 16 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم 9 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

دقيق معبأ 1 كجم 18 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم 14 جنيه.

جبن أبيض زنة 125 جرام 7 جنيهات.

صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

السكر الحر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن سوف يتم إيقاف صرف السكر الحر للمواطنين في مصر، نظرًا لظهور أزمة سكر قادمة على المواطنين، ويمكننا أن يتم الانتهاء من هذه الأزمة حتى يتم توفير السلع بشكل كامل وفائض بنسبة كبير جدًا للمواطنين، وهذه القرارات نابعة من وزارة التموين فقط لا غير ولا يحق لأي مواطن أن يقوم ببيع أو صرف تلك السلع الممنوعة.