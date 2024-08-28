متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2025 في العراق؟ .. تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد  

بدأ الطلاب في الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 بعد قيام وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد للمؤسسات التعليمية والجامعات بمختلف تخصصاتها، كما أشارت إلى الخريطة الزمنية للعطلات الرسمية التي تأتي على مدار العام، وهذا ما نناقشه في مقال اليوم تابعوا التفاصيل.

موعد العام الدراسي الجديد في العراق 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية العام الدراسي الجديد للصفوف التعليمية الأولية من خلال بيان أصدرته الوزارة، لينطلق العام الدراسي يوم واحد من شهر أكتوبر 2024، وأكدت الوزارة على هذا الموعد بعد أن تداولت شائعات أنه سيتم تأجيل العام الدراسي الجديد.

حرصت الوزارة على الإعلان عن موعد الدراسة الفعلية للجامعات في العراق، حيث يكون أول أيام العام الجامعي الجديد الموافق 10 من شهر سبتمبر وحتى يوم 19 من شهر ديسمبر.

تبدأ اختبارات النصف الأول من العام في يوم 22 من شهر ديسمبر، كما أتاحت الوزارة الموقع الرسمي الخاص بها للطلاب، ليتمكنوا من الاستفسار عن أي مستجدات خاصة بخطة الدراسة للعام الجديد.

مواعيد العطلات الرسمية للعام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد أيام العطلات الرسمية خلال العام الدراسي والتي جاءت كما يلي: