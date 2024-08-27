تعرف على موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر وطريقة الاستعلام

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الموعد التي يتم من خلاله صرف دفعة حساب المواطن لجميع المستفيدين، حيث يعد هذا البرنامج من إحدى أفضل وأهم البرامج الخاصة بالدعم والمقدم من قبل الجهات الحكومية لجميع الفئات الفقيرة ذات الدخل المنخفض والمحدود، حيث يتم صرف الدعم الخاص لحساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وسوف يتم الحرص على صرف الدفعة الخاصة بالنسبة لشهر سبتمبر في اليوم العاشر، والذي يوافق يوم الثلاثاء ولا يوجد نية خاصة بتأجيل صرف الدعم من خلال التأخير أو التبكير الخاص بالموعد، نظراً لأن يوم الثلاثاء يعد يوم رسمي وليس إجازه نهاية أسبوع أو إجازة رسمية وفي حالة وجود إحدى العطلات الأسبوعية مثل الجمعة والسبت أو إحدى العطلات الرسمية سوف يتم تأجيل الموعد.

الشروط الخاصة للحصول على دعم حساب المواطن

هناك بعض الشروط، يلزم أن يتم مراعاتها للحصول على الدعم الخاص لحساب المواطن المقدم من قبل الجهات الحكومية في المملكة لدعم جميع الأبناء، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

إقامة المتقدم بشكل مستمر في المملكة وضرورة عدم خروجه لمدة ثلاثة شهور كحد أدنى.

ينبغي عدم تجاوز الدخل الشهري الخاص بالمستفيد عن قيمة الحد المانع المحدد للصرف.

يلزم على المتقدم امتلاك حساب بنكي ويكون ساري المفعول.

ينبغي عدم امتلاك المتقدم للعقارات باهظة الثمن والأراضي، ليتم الحصول على الدعم.

يلزم أن يتمتع المتقدم بحسن السلوك والسير للحصول على الدعم.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

هناك بعض الخطوات يلزم أن يتم اتباعها في حالة الرغبة بالاستعلام عن حساب المواطن وتتمثل فيما يلي: