من خلال منصة سكنى .. كيفية الاستعلام عن الدعم السكني للمواطنين في المملكة العربية السعودية؟

في ظل التطورات والجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي في الدولة، قاموا بتوفير برنامج الدعم السكني ليكون بمثابة مبادرة أساسية تسهم في توفير السكن للمواطنين الذين بحاجة للدعم، وهذا كله تحت إشراف وزارة الإسكان التي تقدم هذه المبادرة كما أن هذا الدعم موجه للأسر ذات الدخل المحدود والفئات التي تحتاج إلى دعم وتأمين سكني، بالإضافة إلى تضمن البرنامج الدعم المالي أيضا للأشخاص المؤهلين لتسهيل الحصول على مسكن مناسب وضمان استقرارهم.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني لدفعة أغسطس؟

أتاحت وزارة الإسكان منصة سكني لإتمام كافة الخطوات الإلكترونية التي يحتاجها المستعلم للتحقق من صرف الدعم السكني وتفاصيل الحصول على مبلغ المستحق من خلال السير على النحو التالي:

أولا زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لمنصة سكني المتوفرة من قبل وزارة الإسكان من هنا .

بعد ذلك اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كنت مالك لحساب.

إذا لم تملك حساب قم بإنشاء حساب جديد.

الخطوة التالية تتمثل في الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” من النافذة الرئيسية.

ثم حدد خيار “الاستعلام عن الدعم” من القائمة المنسدلة.

ومن ثم يتم تحويلك إلى نافذة جديدة ويطلب منك إدخال البيانات المتمثلة في:الاسم، ورقم الهوية وبيانات شخصية أخرى.

وأخيرا اضغط على زر “استعلام” لتظهر لك شاشة تحتوي على قيمة المبلغ الذي تستحقه من الدعم السكني.

متى يتم صرف الدعم السكني للمواطنين؟

جاءت أغلب الاستفسارات عن موعد صرف الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف الدعم شهريا للفئات المقبولة من المواطنين والمتوافقين مع شروط الوزارة.

من المقرر صرف الدعم في يوم 24 من كل شهر، ويصادف موعد الصرف لشهر أغسطس يوم السبت، فهو عطلة رسمية في المملكة، ولذلك تم تأجيل صرف الدعم ليوافق يوم الأحد 25 من شهر أغسطس 2024.