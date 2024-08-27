عبر منصة أور .. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور إلكترونيا من خلال الرقم الألماني

يسرت إدارة المرور العراقية خدمة الاستعلام عن قيمة الغرامة المرورية وعملية تسديدها من خلال منصة أور الإلكترونية للأشخاص الذين يمتلكون مركبات، والغرض الأساسي من المنصة هو تسهيل الاجراءات وتوفير الوقت، وذلك لاهتمام المواطنين بضرورة دفع الرسوم المفروضة على المركبة الخاصة بهم، لتفادي فرض غرامة تخلف عن الدفع، وفي السطور التالية سوف نعرض خطوات الاستعلام بشكل مبسط وكيفية تسديدها.

كيفية الاستعلام عن غرامات المرور إلكترونيا؟

لكي يتمكن مالكي المركبات من الاستعلام عن قيمة الغرامة المرورية المفروضة على السيارة الخاصة بهم لابد من اتباع الخطوات التالية:

أولا زيارة الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية من الرابط .

ثم تسجيل الدخول عن طريق البيانات الشخصية المطلوبة.

ومن ثم اضغط على زر “خدمات المرور” الموجود داخل النافذة الرئيسية.

ومن ثم حدد خيار “الاستعلام عن الغرامات المرورية” من القائمة المنسدلة أمامك.

قم بتدوين البيانات المطلوبة مثل: رقم الهوية، ورقم السيارة في الحقول المخصصة لذلك.

وأخيرا اضغط على أيقونة “استعلام”.

عليك الانتظار قليلا لتظهر قيمة الغرامة المفروضة على السيارة، وآخر ميعاد لتسديدها.

ثم اختر وسيلة السداد المناسبة.

كم تبلغ قيمة الغرامات المرورية؟

أشارت إدارة المرور عن قيمة المخالفات المرورية المفروضة على المركبات الخاصة بالمواطنين في العراق، من خلال تسديدها عبر منصة أور الإلكترونية، وتأتي أكثر الغرامات التي تفرض على المحور التالي: