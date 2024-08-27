الهيئة العليا للحج والعمرة تعلن عن أسماء المقبولين في نتائج قرعة الحج بالعراق 2025

انتظر الكثير من المواطنين نتائج قرعة الحج بالعراق للعام القادم 2025، نتيجة القرعة تحدد فرصتهم في أداء فريضة الحج لهذا العام أم لا، وذلك أمنية لكثير من المسلمين الذين يشتاقون لزيارة الكعبة المشرفة، ويأمل الكثير منهم أن تكون أسمائهم ضمن المقبولين في القرعة، لذلك حددت الهيئة العليا للحج والعمرة خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين لتؤدى بشكل إلكتروني، حيث أتاحت الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها للاستعلام عن الأسماء، وهذا ما سوف نعرضه في السطور التالية.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق 2025

تم إغلاق باب التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 بالعراق، وأشارت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه سيتم إعلان نتائج القرعة خلال هذه الأيام، وللتمكن من الاستعلام عنها لابد من عمل ما يلي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة من الرابط .

ثم الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” من النافذة الرئيسية.

بعد ذلك حدد خيار “نتائج قرعة الحج”.

ومن ثم تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

وعليه قم بالبحث عن الاسم الذي ترغب في الاستعلام عنه.

بمجرد ظهور النتيجة والكشف عن أسماء المقبولين.

لابد من زيارة المقبولين لمكاتب الهيئة العليا للحج والعمرة لاستكمال الإجراءات اللازمة للرحلة في فترة لا تتعدى 20 يوم من تاريخ إعلان القرعة.

طريقة التسجيل في قرعة الحج بالعراق

إذا كنت ترغب في التسجيل بقرعة الحج في العراق، فيمكنك عمل الخطوات بكل سهولة إلكترونيا من خلال اتباع ما يلي: