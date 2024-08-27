استمتع بأفضل أغاني الأطفال .. استقبل أقوى إشارة لقناة طيور الجنة 2024 على الأقمار الصناعية 

قناة طيور الجنة بيبي من أشهر القنوات المحبوبة في الوطن العربي، حيث حصلت على جماهيرية كبيرة عند كثير من الأطفال، وذلك لأن محتواها آمن ومسلي وتعليمي، ولذلك يرغب الآباء في تثبيت القناة على جهاز التلفاز للاستمتاع بأقوى إشارة وصورة واضحة، كما أنها تعمل على مدار الـ 24 ساعة دون انقطاع، وتحافظ إدارة القناة على متابعة المحتوى وتحديثه وتطويره وإضافة شخصيات كرتونية جديدة، حتى لا يشعر الأطفال بالملل، وإليكم بيانات التردد التي تحتاجونها لاستقبال القناة على جهازك والاستمتاع بأفضل مشاهدة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

من المميز في قناة طيور الجنة بيبي أنها متوفرة على الأقمار الصناعية المختلفة، وتعرض أغاني شيقة تسعد قلوب الأطفال، ولذلك نقدم لكم بيانات تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11274

نوع الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

تردد قناة طيور الجنة بيبي على العرب سات

والجدير بالذكر هي إمكانية استقبال أقوى إشارة لقناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات، للاستمتاع بمشاهدة مميزة على مدار الـ 24 ساعة، وضمان تقديم محتوى آمن للأطفال بفئات عمرية مختلفة:

التردد: 11310

نوع الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

طريقة تثبيت قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يحرص الآباء على توفير قناة طيور الجنة بيبي على جهاز التلفاز الخاص بهم، للاستمتاع بأحدث الأغاني والأناشيد الترفيهية المميزة، حيث يمكنك استقبال القناة عن طريق ما يلي: