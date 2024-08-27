أبشروا “مدتها 3 ايام مدفوعين الأجر للقطاع الحكومي” .. إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للمصريين

كشفت الحكومة المصرية عن إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للقطاع الحكومي، وأعلنت بأن موعد الإجازة سوف يستغرق 3 أيام كاملين، علمًا بأنهم مدفوعين الأجر تمامًا، بل سوف يكون الإجازات القادمة لهم مستمرة معهم بشهر سبتمبر وأيضًا في شهر أكتوبر القادم، لذلك يمكنك بكل سهولة التعرف على مواعيد الإجازة رسمي كامل من خلال المقال كما هو موضح لكم في الآتي.

إجازة المولد النبوي الشريف

سوف يوافق إجازة المولد النبوي الشريف 16 من سبتمبر الموافق يوم الأثنين 2024، ولكن وفقًا للقانون المصري وهو ترحيل الإجازات الرسمية لأخر يوم في الأسبوع، فقد سوف يتم ترحيل الإجازة لتوافق يوم 19 من سبتمبر الموافق يوم الخميس، وسوف تستمر الإجازة من يوم 19 حتى يوم 21 من سبتمبر الموافق يوم السبت، علمًا بأن سوف يكون بداية دوام الموظفين الحكوميين بعد الانتهاء من الإجازات، يوافق يوم 22 من سبتمبر الموافق يوم الأحد.

الإجازات الرسمية في مصر

وفقًا للقانون المصري فأن الإجازات الرسمية في مصر مدفوعة الأجر تمامًا، ولا يحق أن يتم خصم تلك الأيام التي بها عطلة من الموظفين، وبالتالي فقد كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بعض القوانين الحديثة للقطاع الحكومي، أما القطاع الخاص فأنه ينطبق عليه بعض التفاصيل الأخرى، والتي على أساسها هي عدم توافر أي أجازات إلا للضرورة فقط، ويجب أن يتم العلم عن ذلك بشكل مسبق، علمًا بان يمكنك من خلال النقاط التالية التعرف على الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للموظفين بالقطاع الحكومي: