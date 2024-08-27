اسعد طفلك وثبتها على التلفاز .. كيفية ضبط قناة ماجد على اجهزة الاستقبال 2024

تتميز قناة ماجد بتنوع المحتوى الذي تقدمه، حيث توفر أفلام كرتونية وبرامج تعليمية وأناشيد إسلامية وأغاني ترفيهية كلا منها يستهدف فئات متعددة من الأطفال، فهو من أبرز القنوات الشهيرة في الوطن العربي حيث تتميز بتعزيز القيم التربوية عند الأطفال وتنمية مهاراتهم وأفكارهم، وبث الحس الفني بداخلهم وتعليمهم أساسيات كثيرة مثل: الأرقام، والحروف، والألوان، والقصص الخاصة بتاريخ الإسلام، وغير ذلك، فهي تقدم محتوى آمن على الأطفال وتعطيهم أفكار مختلفة عن موضوعات كثيرة مثل: الطبيعة والرياضيات وعالم الحيوان، لذلك نقدم لكم طريقة تثبيت قناة ماجد على جهاز الرسيفر الخاص بك، للاستمتاع بمشاهدة مميزة والاستفادة من المحتوى الذي تقدمه.

تردد قناة ماجد على النايل سات

قناة ماجد واجهة تعليمية مميزة للأطفال تجمع بين المحتوى المفيد الآمن والرفاهية، كما أنها ملائمة للعائلات وتتميز بعملها طوال اليوم دون انقطاع، وفيما يلي بيانات التردد الواجب استخدامها عند ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11411

نوع الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

طريقة إستقبال قناة ماجد على التلفاز

يمكنك استقبال قناة ماجد على التلفاز الخاص بك والاستمتاع بمحتوى ترفيهي مميز من خلال اتباع مايلي: