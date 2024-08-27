شوف اسمك في كشوفات المشمولين بالرعاية وجبة الدعم الأخيرة 2024 .. وزارة العمل ومنصة مظلتي

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق برنامج الرعاية وذلك لتوفير دعم شهري لحماية المواطنين من الفقر خاصة من أصحاب الدخل المحدود، لذلك يهتم جميع المتقدمين بالاطلاع على أسمائهم بين الكشوفات التي تم الإعلان عن قبولها من قبل الوزارة، وجدير بالذكر أن الدولة تحرص جاهدة على تقديم يد العون لجميع الفئات التي لها الاحقية في الحصول على دعم الوزارة وذلك لمواجهة الظروف القاسية وغلاء الأسعار الذي احتاج جميع العالم، لذلك يتم الاستعلام بسهولة عبر بضعة خطوات بسيطة.

اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن لجميع المواطنين الذين تمكنوا من الأهلية واستحقاق الدعم الاستعلام عن أسمائهم ضمن الكشوفات المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت بسهولة بالغة، وجدير بالذكر أنه من المقرر أن يستفيد من وجبة الرعاية ما يزيد عن 200 ألف مواطن في مختلف محافظات العراق، وعليه فإن هذا البرنامج يعتبر من مبادرات الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للكثير من المواطنين، حيث يتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

التوجه بالدخول إلى بوابة مظلتي الإلكترونية.

الإلكترونية. التحديد بعد ذلك على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار برنامج دعم الرعاية.

اختيار كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية ثم التحديد بعد ذلك على الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

الضغط على المحافظة التي تقيم بها.

اضافة رقم الهوية الوطنية بدقة وبشكل صحيح في الحقول المخصصة لها.

النقر بعد ذلك على خيار الاستعلام وذلك حتى يتم تحميل الكشوفات بنجاح وتظهر الأسماء المشمولة ضمن وجبة الرعاية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الوجبة الأخيرة 2024

وضعت وزارة العمل مجموعة من الضوابط التي يتم من خلال استيفاؤها قبول المتقدمين للرعاية، ومن هذه الشروط نذكر الآتي: