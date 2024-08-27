رابط مظلتي المنصة الرسمية لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية 2024 .. الخطوات والشروط

أعلنت وزارة العمل العراقية عن إتاحتها رابط مخصص للاستعلام عن اسماء المشمولين في رعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الرسمية على الإنترنت، حيث يهدف دعم الرعاية الاجتماعية لمساعدة جميع المواطنين في تلبية احتياجاتهم الخاصة خاصة مع ارتفاع الأسعار على السلع وجميع المنتجات، وبناء على ذلك يتم اختيار المشمولين في الرعاية وفقًا لمجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة، ومن تنطبق عليهم هذه الشروط يتم ضمه إلى أسرة الرعاية الاجتماعية، فضلا عن أن الوزارة أعلنت عن جهودها المتواصلة حتى تساعد كافة الأسر وفتح باب التسجيل مرة أخرى لتوفير الدعم لمن لم يحالفه الحظ في المرات السابقة.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق منصة مظلتي الإلكترونية وذلك للتسهيل على جميع المواطنين كافة الخدمات الحكومية حيث يمكنهم الاستعلام من خلال المنصة عن اسماء المشمولين في الرعاية والخطوات التي يمكنهم من خلالها الاستعلام حتى يصل الدعم لكافة المستحقين وفقًا للشروط المعلن عنها من قبل وزارة العمل العراقية، لذلك ينبغي اتباع الخطوات التالية:

التوجه بزيارة منصة مظلتي الرسمية ثم تحديد على زر الرعاية الإجتماعية من الصفحة الرئيسية للمنصة.

التحديد على الوجبة التي يرغب المستفيد الاستعلام عنها.

النقر على زر الاستعلام ثم الانتظار عدة لحظات حتى يتم تحميل الكشوفات بنجاح.

أخيرًا يمكنك الاطلاع على اسم المستفيد من بين الكشوفات المشمولة في الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة العمل العراقية مجموعة من البنود التي ينبغي استيفاؤها والتحقق من مدى تطابقها مع جميع المتقدمين قبل التسجيل، وذلك حتى يتمكنوا من القبول والحصول على الدعم بنجاح، وجاءت هذه الشروط وفقا للآتي: