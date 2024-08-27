ما هي الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2024-2025

تم الإعلان بشكل رسمي عن فتح التسجيل للعمل بالحصة بداية من العام الدراسي الجديد، وهذا وفقًا للقرارات الجديدة التي كشفتها وزارة التعليم المصرية، ويمكنك من خلال المقال أن تتعرف على الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس وأيضًا التعرف على أهم المزايا التي يمكن أن يحصلوا عليها المدرسين والطلاب في نظام التعليم المصري الجديد، ويمكنك معرفة التفاصيل الأخرى من خلال المقال.

الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس

يمكنك من خلال النقاط التالية التعرف على الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس بداية من العام الدراسي الجديد، وفقًا للقرارات الجديدة والحديثة التي أعلنت عنها وزارة التعليم المصرية، والتي تتمثل في التالي:

قرارات وزارة التعليم الجديدة

كشفت وزارة التعليم وفقًا للعام الدراسي الجديد على بعض قرارات جديدة تتعلق بالنظام الجديد، الخاص بالفصول االابتدائية وأيضًا الفصول الثانوية ويمكنك معرفتها بشكل مفصل من خلال المقال والنقاط التالية:

إلغاء المواد الأجنبية الثانية بداية من الفصل الأول الثانوي حتى الفصل الثالث الثانوي.

بالإضافة إلى ألغاء الجيولجيا وأيضًا الرياضيات التطبيقية بالإضافة إلى علم النفس.

إلغاء مادة الفرنساوي من الفصول الاعدادية بداية من العام الدراسي الجديد.

فتح المواد العلوم والدراسات للمعلمين، من أجل التدريس بالحصة الواحدة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025

سوف يكون أول أيام الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2024-2025، والذي سوف يوافق يوم السبت 21 من سبتمبر 2024، أي يتبقى أقل 25 يوم على الدراسة بالعام الجديد، يجب على الجميع الاستعداد والبدء بالعام الدراسي الجديد بالحيوية والنشاط.