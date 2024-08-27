بضغطة واحدة سدد غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024 اونلاين .. رابط الاستعلام منصة اور

يرغب أصحاب السيارات والسائقين في التعرف على غرامات المرور العامة برقم الألماني الواقعة عليهم نتيجة المخالفات المتنوعة التي أعلنت عنها إدارة المرور، لذلك فقد تمكنت وزارة الداخلية بالعراق من إطلاق منصة اور الإلكترونية لإتمام جميع المعاملات وتسديد الغرامات بسهولة أو الاستعلام عن كل ما يتعلق بغرامات المرور من خلال شبكات الإنترنت، لذلك يمكن التعرف على الخطوات من خلال هذا التقرير حيث نسلط لكم الضوء على الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها الاطلاع على ما يتعلق بخدمات المرور.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

وفرت الداخلية العراقية جميع خدماتها على الإنترنت وذلك للتسهيل على جميع المواطنين الانتهاء من كافة الإجراءات بسهولة ويسر دون مواجهة الازدحامات في المقرات الحكومية، لذلك يمكن الاستعلام عن غرامات المرور عبر الخطوات التالية:

توجه بالدخول إلى موقع اور من المتصفح الذي تستخدمه في العادة.

من المتصفح الذي تستخدمه في العادة. سجل دخولك عن طريق إضافة البيانات المستخدمة من بينها تسجيل الدخول وكلمة المرور.

حدد على غرامات المرور العامة برقم الألماني ثم أضف الرقم الموضوع على لوحة السيارة من الخلف بدقة.

ارفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة حتى تتمكن من إتمام عملية التسجيل بنجاح.

ادخل البيانات المطلوبة بدقة ثم اضغط بعد ذلك على الاستعلام عن الغرامة.

حدد الوسيلة المناسبة لك لدفع وتسديد الغرامات المستحقة للدولة.

انقر على خيار سدد الآن.

قيمة غرامة المرور بالعراق 2024

أوضحت إدارة المرور العامة القيمة المحددة على الغرامات بناءا على نوع المخالفة التي وقعت على السائق أو صاحب المركبة، حيث ينبغي تسديد الغرامات بشكل إلكتروني عبر منصة اور ببطاقات الدفع الاونلاين، وعليه فقد جاءت بعض الغرامات على النحو التالي: