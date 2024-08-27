الشرطة تبحث عن لولو .. ثبت الآن قناة وناسه الجديدة 2024 على جميع الأقمار واستمتع مع كل الأغاني

استقبال قناة وناسة بيبي الجديد 2024 من الأمور اللازمة لجميع الأطفال في ذلك السن الصغير حيث توفر القناة محتوى متميز وحصري ومناسب لكافة الفئات العمرية، وذلك من خلال الأغاني والمسلسلات الكرتونية التي يقبل على مشاهدتها جميع الأطفال من مختلف بقاع الوطن العربي، ذلك بخلاف البرامج التعليمية الهادفة التي تناسب تعاليم وعادات المجتمع الشرقي، لذلك فإنها إحدى الخيارات الآمنة والموثوقة للآباء وبناء على ذلك ينبغي تنزيل القناة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وتحديث التردد الجديد وفقًا للبيانات التي أعلنت عنها إدارة القناة مؤخرا.

تردد قناة وناسه بيبي 2024

يتم استقبال جميع البرامج وأغاني قناة وناسة من خلال ضبط واستقبال تردد القناة ببعض الخطوات البسيطة اضافة البيانات التالية:

وناسة نايل سات

يتم استقبال قناة وناسة على نايل سات من خلال عدة خطوات هامة ثم متابعة البرنامج والأغاني التي تقدمها على شاشتها بسهولة مع ضرورة إضافة البيانات التالية:

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي (V).

القمر الصناعي عرب سات

مستخدمي عرب سات بإمكانهم إضافة القناة و متابعة كل ماهو مميز على شاشة وناسة بسهولة، وذلك بعد إضافة الاحداثيات التالية:

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي (H).

مميزات قناة وناسه بيبي

تتميز قناة وناسة بالمحتوى الرائع والجذاب الذي يوفر معلومة جيدة لجميع الأطفال بالإضافة إلى التسلية التي يقدمها لهم عبر برامجها بالإضافة إلى المميزات التالية: