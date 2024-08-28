كيفية التسجيل في دعم الحقيبة المدرسية 1446هـ وماهي شروطه

يعد دعم الحقيبة المدرسية لعام 1446 أحد البرامج الحيوية التي تقدمها الحكومة بالمملكة العربية السعودية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، ويهدف هذا البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر من خلال توفير مستلزمات المدرسة الأساسية للأطفال، ومع اقتراب بداية العام الدراسي يُصبح الدعم بمثابة طوق نجاة لكثير من العائلات مما يساهم في تعزيز فرص التعليم وتقليل نسبة التسرب المدرسي بين الطلاب ويؤكد على التزام الدولة بتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع فئات المجتمع.

كيفية الإستفادة من دعم الحقيبة المدرسية 1446هـ

للاستفادة إلكترونياً من برنامج دعم الحقيبة المدرسية لعام 1446، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة باستخدام الرابط المباشر المخصص.

بعد تسجيل الدخول انتقل إلى القائمة الرئيسية واختر قسم الخدمات.

بعد ذلك اضغط على خيار “إضافة تابع” من بين الخيارات المتاحة.

وأخيراً اختر برنامج الحقيبة المدرسية من بين البرامج المتاحة لتقديم طلب الدعم.

قم بتعبئة استمارة التقديم بالمعلومات المطلوبة عن الطالب وتأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة.

بعد ذلك قم برفع المستندات اللازمة مثل وثائق الهوية وإثبات تسجيل الطالب في المدرسة.

بعد مراجعة البيانات والمستندات اضغط على زر “تقديم الطلب”.

بعد تقديم الطلب انتظر حتى تقوم الوزارة بمراجعة طلبك والموافقة عليه.

شروط التسجيل في دعم الحقيبة المدرسية 1446ه‍ـ

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن مجموعة من الشروط للتسجيل في برنامج دعم الحقيبة المدرسية، وهي كالآتي:

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للطلب مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن تكون الأسرة مسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

يجب أن يصل عمر الطالب بين 6 و18 عامًا عند تقديم الطلب.

يتطلب أن يكون الطالب مسجلاً في نظام نور التعليمي الذي تشرف عليه وزارة التعليم السعودية لضمان استحقاقه للدعم.

يعد برنامج دعم الحقيبة المدرسية إحدى المبادرات الهامة التي أطلقتها الحكومة السعودية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود مما يسهم في تعزيز فرص التعليم للجميع حيث يمكن للأسر التسجيل في هذا البرنامج بسهولة من خلال الإجراءات الإلكترونية المتاحة والتأكد من تلبية جميع الشروط المطلوبة للحصول على الدعم المالي الذي يساهم في توفير مستلزمات التعليم الأساسية لأبنائهم.