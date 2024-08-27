اكسب فلوس كتير وحقق كل احلامك .. اتبع فقط خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بشروط محددة

تُعد مسابقة الحلم من أبرز الفعاليات في العالم العربي، حيث أصبحت هدفًا للكثير من المتابعين في جميع الدول العربية الذين يسعون للمشاركة فيها للفوز بالجائزة الكبرى ومن المهم ملاحظة أن إدارة المسابقة تقدم مجموعة من الجوائز المالية الكبيرة، التي تختلف قيمتها حسب المركز الذي يحققه المتسابق، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث، يتم الإعلان عن أسماء الفائزين مباشرة على الهواء عبر قناة MBC، ويقوم الإعلامي مصطفى الأغا بتقديم تلك اللحظة الحاسمة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للاشتراك في مسابقة الحلم، وسنوضحها فيما يلي:

يجب على المشترك أن يكون على دراية برقم الدولة المرتبط به لتسهيل عملية إرسال الرسائل لإدارة البرنامج.

قم بإرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلدك تحتوي على كلمة “حلم” أو “دريم”.

سيتم إرسال مجموعة من الأسئلة إليك، وعليك تقديم إجابات دقيقة عليها لاستكمال عملية الاشتراك بنجاح.

يتعين على المشتركين متابعة برنامج الحلم على قناة أم بي سي للاطلاع على نتائج المسابقة.

أرقام مسابقة الحلم 2024

يمكن الآن لجميع الأفراد في الوطن العربي الانضمام إلى مسابقة الحلم بسهولة، عن طريق الاتصال بالأرقام التالية:

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من مصر هو: 85459، 05459.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من العراق هو: 0772، 0812، 6622.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات هو: 4455.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من اليمن هو: 22255.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من لبنان هو: 2657722612800.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت هو: 4141.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من البحرين هو: 00049.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من الأردن هو: 99049.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم بالنسبة لسوريا هو: 5551.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من عمان هو: 43409.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

وضعت مسابقة الحلم مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها ليتمكن الأفراد من المشاركة في مسابقة الحلم 2024، وهذه الشروط هي كما يلي: