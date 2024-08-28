“حلم العمر أصبح بين يديك”.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم والرقم المخصص لبلدك

تعد “مسابقة الحلم” من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي حيث يتطلع الكثيرون لمعرفة كيفية الاشتراك فيها لتحقيق أحلامهم من خلال الفوز بجوائز مالية ضخمة حيث تقدم المسابقة فرصة فريدة للمشاركين للوصول إلى جوائز مالية تغير حياتهم وتزداد الحماسة بين المشاركين كل عام مع تحسينات جديدة في نظام المسابقة وفي عام 2024، يزداد اهتمام المشتركين بالمسابقة بحثاً عن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تتمتع بقيمة مالية هائلة يمكن أن تحقق أكبر أحلامهم، لذلك سنقدم لكم عبر موقعنا البديل كيفية الاشتراك في هذه المسابقة المميزة من خلال الطرق المختلفة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم عبر خدمة الرسائل النصية

يُعد الاشتراك عبر الرسائل النصية من أبسط وأسرع الطرق لدخول السحب وزيادة فرصك في الفوز حيث أنه كل ما عليك فعله هو إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لبلدك، وهم:

مصر 95458

95450 السعودية 858888

755505 الإمارات 5544 المغرب 9669

مميزات الاشتراك في المسابقة عبر خدمة الرسائل النصية

برنامج “الحلم” هو المسابقة التي تتيح للمواطن العربي فرصة تحقيق أكبر أحلامه حيث يُفضل العديد من المشاركين اختيار طريقة الاشتراك عبر الرسائل النصية في هذه المسابقة وذلك لما توفره من مميزات، مثل:

السرعة والسهولة في التسجيل حيث يمكنك الاشتراك في أي وقت ومن أي مكان، مما يجعل العملية مريحة وملائمة.

كما توفر المسابقة فرصة متجددة للفوز في كل سحب مما يزيد من حماسة المشاركين ويجعلهم يتطلعون دائمًا لفرصة الفوز.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الموقع الرسمي

إذا كنت تفضل الاشتراك عبر الإنترنت، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمسابقة الحلم للتسجيل بطريقة سهلة وآمنة حيث يتيح لك الموقع التسجيل في المسابقة ومتابعة تفاصيل السحوبات وأحدث التحديثات، ولكي تتمكن من الإشتراك، عليك القيام بالتالي: