اغاني اصوات الحيوانات وتعليم اسماء الألوان .. تردد قناة وناسة كراميش الجديدة ٢٠٢٤ لأغاني تعليمية مبهرة لأطفالك

يمكن للأطفال المولعين بمشاهدة أجمل أغاني قناة وناسة الفضائية الآن متابعة القناة وكل ما هو جديد، بعد تحميل تردد القناة المخصصة لبث مجموعة متنوعة من الأغاني للأطفال ذات محتوى ترفيهي وتعليمي متكامل، ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم لكم التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة كراميش

تسعى الأمهات إلى العثور على قنوات ترفيهية وتعليمية للأطفال، وتعتبر قناة وناسة من الخيارات المفضلة لأنها تقدم تسلية وتعليم من خلال أغاني ممتعة وسهلة، مع التردد الجديد لها على الأقمار الصناعية المختلفة، سيتمكن أطفالك من الاستمتاع بمغامرات لولو والسيطرة على مجموعة أخرى من البرامج التعليمية التي تعزز من نموهم العقلي والاجتماعي.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

لمتابعة قناة وناسة والاستمتاع بأناشيد الأطفال، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد على قمر نايل سات باستخدام المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الاستقطاب: عمودي.

تظهر قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

يتم تحميل قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات بعد الحصول على المعلومات التالية:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة

سنتعرف على تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: