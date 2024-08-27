“ريلمي تبدأ التحدي بهاتف مميز” اعرف سعر ومواصفات هاتف Realme C55 وأهم مميزاته

تعتبر هواتف Realme من أبرز الخيارات في سوق الهواتف الذكية بفضل تقديمها لمواصفات متميزة بأسعار تنافسية ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات هاتف Realme C55 الذي يمثل إضافة جديدة ومثيرة في سلسلة الهواتف الاقتصادية للشركة، حيث يتميز الهاتف بتصميم أنيق وأداء قوي يجعله خياراً جذاباً للمستخدمين الذين يبحثون عن توازن بين الأداء والتكلفة، كما سنلقي الضوء على أهم ميزات Realme C55 بدءاً من الشاشة والجهاز المعالج، وصولاً إلى الكاميرات والبطارية، مع تسليط الضوء على كيفية تلبية هذه المواصفات لاحتياجات المستخدمين اليوم.

مواصفات هاتف Realme C55

يقدم هاتف Realme C55 مجموعة من المواصفات التي تجعله خيارًا ممتازًا في فئة الهواتف المتوسطة، يتميز بـ:

تصميم عصري يجذب الأنظار.

شاشة كبيرة بحجم 6.6 بوصة من نوع IPS LCD مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة مع دقة FHD التي تعزز وضوح الألوان والتفاصيل بشكل استثنائي.

كما يتمتع الهاتف بأداء قوي بفضل المعالج المتطور والذاكرة الكبيرة.

إضافة إلى معدل تحديث 90Hz الذي يساهم في تحقيق تنقل سلس بين التطبيقات وتجربة تمرير سلسة للغاية.

يأتي هذا الهاتف مزودًا بمعالج MediaTek Helio G88 الذي يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الألعاب والتطبيقات الثقيلة بفضل أدائه القوي.

يحتوي الهاتف على ذاكرة RAM بسعة 6GB وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128GB مع إمكانية توسيع المساحة باستخدام بطاقة microSD.

كما يتمتع الهاتف ببطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقدرة 33W مما يضمن استخدامًا طويل الأمد وتجربة شحن سريعة وفعالة.

مميزات هاتف Realme C55

تجعل مواصفات هاتف Realme C55 منه خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف قوي بأسعار معقولة، حيث يوفر العديد من المميزات، منها:

أداءً ممتازًا لمختلف الاستخدامات اليومية.

يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 64MP، مما يتيح لك التقاط صور واضحة ونقية.

كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16MP، مثالية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، لتلبية جميع احتياجات التصوير الخاصة بك.

يعمل هاتف Realme C55 بنظام Android 13 ويأتي مزودًا بواجهة Realme UI 4.0 مما يضمن تجربة مستخدم محدثة وسلسة.

كما تتميز التحديثات الأمنية والبرمجية بالانتظام والتحديث المستمر، مما يعزز الأمان والأداء.

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وعصري مع مجموعة متنوعة من الألوان مما يجعله مناسبًا لمختلف الأذواق.

سعر هاتف Realme C55