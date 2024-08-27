“تنقل مسلسل المؤسس عثمان”.. تردد قناة ATV التركية الجديد 2024 الناقلة لأقوى مسلسلات الدراما التركية

قنوات تركية كثيرة تمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي في السنوات الحالية، ويتم البحث دائما عن ترددها، ومن ضمن الترددات التي يتم البحث عنها هو تردد قناة ATV التركية التي تعد أفضل القنوات التركية التي تتخصص في عرض المسلسلات التاريخية، وعرض جميع المسلسلات الرائعة التي يشارك بها أفضل النجوم والفنانين، لذا حتى تتمكن من مشاهدة جميع المسلسلات التي تعرضها القناة بشكل مستمر، والتي تحرص دائما على تقديم الأفضل، يمكنك معرفة التردد والذي سنذكره لكم خلال السطور القادمة.

تردد قناة atv التركية 2024 على ترك سات

فور أن تبدأ في معرفة تردد قناة ATV التركية، ستتمكن من مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، والذي سيتم عرضه خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن قامت الشركة المنتجة بالإعلان عن ذلك، وتتمكن قناة ATV من توفير المسلسل بأفضل جودة ممكنة، وحتى تبدأ في استقبالها يلزم معرفة التردد الآتي:

القمر الصناعي: تركي سات.

تردد القناة: 12054.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

استقبل قناة ATV على النايل سات

تتميز قناة ATV بتوفرها على عدة أقمار صناعية، وبذلك فإنها تتيح للجميع من حول الوطن العربي وداخل تركيا إمكانية استقبالها، حيث يتمكن الجميع من استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، لكن يلزم معرفة التردد الآتي:

تردد القناة: 11554.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

كيفية ضبط تردد قناة atv على جهاز الرسيفر

لمشاهدة المسلسلات التركية الرائعة التي تعرض بشكل مستمر على قناة ATV، عليك بمعرفة كيفية استقبالها من خلال اتباع بعض التعليمات الهامة المتمثلة في الآتي: