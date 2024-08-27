كيفية الاستعلام عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية 1446هـ اعرف التفاصيل

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن حالة حساب المواطن باستخدام رقم الهوية الوطنية وهذه الخدمة تتيح لهم متابعة حالة الطلبات، والتأكد من استحقاق الدعم، والتحقق من تفاصيل الدعم المالي المقدم وذلك من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن حيث يمكن للمستفيدين إدخال رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لذلك ومن ثم الاطلاع على كافة المعلومات والتحديثات المتعلقة بدعمهم، وتساهم هذه الخدمة في تسهيل عملية التواصل بين المواطنين وبرنامج حساب المواطن مما يعزز من شفافية وكفاءة تقديم الدعم المالي، وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.

موعد صرف حساب المواطن برقم الهوية 1446ه‍ـ

سيتم قريبًا صرف الدفعة الجديدة رقم 82 من برنامج حساب المواطن وهو أحد البرامج الرئيسية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتحسين مستوى معيشة المواطنين حيث يتساءل المستفيدون بشكل متكرر عن موعد صرف الدفعة الجديدة، وقد أكد المسؤولون عن برنامج حساب المواطن أن الدفعات تُصرف بانتظام في العاشر من كل شهر، أما إذا صادف عطلة رسمية أو إجازة بنكية في يوم السبت، فإن الدفعة ستُصرف في اليوم التالي أو قد تُقدم يوماً واحداً قبل العاشر.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1446ه‍ـ

يمكن للمستفيدين تسجيل الدخول إلى حساب المواطن باتباع الخطوات المتاحة على الصفحة الإلكترونية للاستعلام عن دفعات البرنامج، كما يمكن التقديم للحصول على الدعم للأفراد غير المشتركين في البرنامج حيث يتعين عليهم الانتظار حتى يتمكن القائمون على البرنامج من مراجعة بياناتهم، وتتم العملية على النحو التالي: