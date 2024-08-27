سجل دلوقتي عشان تضمن شقتك.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الشروط والأوراق المطلوبة.. فرصة العمر مش هتتكرر

يمكنك معرفة موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حيث تسعى وزارة الإسكان إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج والفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود من خلال توفير شقق الإسكان الاجتماعي، تقدم الوزارة وحدات سكنية بأسعار مخفضة مع إمكانية تقسيط الثمن، بينما يتطلب التقديم الالتزام بالشروط التي وضعتها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم المستندات المطلوبة والتي تم الإعلان عنها.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الإجتماعي

هذه وقد حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات المطلوبة للتسجيل في قائمة المرشحين للحصول على وحدات الإسكان، وهي:

نسخ من بطاقات الهوية الوطنية للزوج والزوجة.

مستند يوضح قيمة الراتب الشهري لكلا الزوجين أو لمن يعمل منهم.

صور من شهادات ميلاد الأبناء.

عقد الزواج، مع ضرورة تقديم صورة حديثة مطبوعة.

قيد عائلي مطبوع.

طابع تأمينات.

نسخة من عقد الإيجار للوحدة السكنية الحالية.

وصل حديث لأي من المرافق مثل الغاز أو الكهرباء.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وفرت وزارة الإسكان عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية للفئات ذات الدخل المحدود والمنخفض، وفيما يخص تفاصيل التقديم، أكدت الوزارة أنه لم يتم تحديد موعد محدد للتسجيل في قوائم المرشحين للحصول على الوحدات، كما أعلنت أنها سمحت للمواطنين بسحب كراسات الشروط في أي وقت، يمكن الاطلاع على هذه الكراسات لمعرفة شروط التقديم وكافة التفاصيل اللازمة.

ما هي شروط التسجيل في قائمة المستفيدين من وحدات الإسكان الإجتماعي؟

تتضمن شروط التسجيل للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي ما يلي: