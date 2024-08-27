يا حبيب المصطفى سافر لأرض الحبيب.. أسعار عمرة المولد النبوي 2024 للـ 5 نجوم والـ 4

يمكنك معرفة أسعار عمرة المولد النبوي 2024، ومع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، يتطلع العديد من المسلمين لأداء مناسك العمرة كوسيلة للتقرب إلى الله، وبدأ الكثيرون بالبحث عن أسعار عمرة المولد النبوي لهذا العام، حيث يعتبر هذا اليوم من أعظم الأيام حيث ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء ليخرج الناس من الظلام إلى النور.

موعد المولد النبوي الشريف 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية مؤخرًا عن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحل كل عام في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والذي يوافق هذا العام السادس عشر من سبتمبر، في هذا اليوم، يهنئ المسلمون بعضهم البعض ويحتفلون لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ينظم كل فرد احتفالات تعبر عن فرحته بمولد النبي، ويسعى الكثير من المسلمين لأداء مناسك العمرة في هذا الوقت للتقرب إلى الله.

أسعار عمرة المولد النبوي 2024

تتفاوت أسعار عمرة المولد النبوي 2024، بناءً على الفئة ونوع البرنامج المختار لأداء العمرة، وكذلك حسب عدد الأفراد في المجموعة، وفيما يلي، نعرض لكم تفاصيل برامج عمرة المولد النبوي الشريف.

المستوى الأول

وصل سعر حجز الغرفة الثنائية في برنامج الأربع نجوم إلى 33,000 جنيه، أما حجز الغرفة الثلاثية فقد بلغ 29,500 جنيه، في حين أن حجز الغرفة الرباعية وصل إلى 27,500 جنيه.

المستوى الثاني

بلغ سعر حجز الغرفة الثنائية في برنامج الخمس نجوم المستوى الثاني 49,000 جنيه، بينما وصل سعر حجز الغرفة الثلاثية إلى 41,700 جنيه، وبلغ سعر حجز الغرفة الرباعية 27,900 جنيه.