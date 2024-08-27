اعرف إزاي تضيف ابنك او اخوك الصغير.. طريقة إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين 2024 والفئات المسموحة

تعرف الآن على طريقة إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين 2024، حيث أعلنت وزارة التموين عن الخطوات اللازمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين للعام الحالي، كما وضحت الوزارة أنه يمكن إضافة المواليد الجدد وفقًا للشروط المحددة، ويتوجب على الأفراد الراغبين في التقديم بدء إجراءاتهم مباشرة.

شروط اضافة المواليد لبطاقة التموين

لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، يجب توافر الشروط التالية:

أن لا يتجاوز عمر الطفل 4 سنوات.

عند الموافقة على إضافة المواليد، سيتم إصدار بطاقة تموينية جديدة للمولود.

الحفاظ على البطاقة التموينية أمر ضروري لتسهيل عملية صرف السلع التموينية.

الأوراق المطلوبة لإضافة طفل على بطاقة التموين

يمكنك معرفة الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد، والتي تشمل:

صورة من بطاقة الهوية الشخصية لوالد المولود. صورة من البطاقة التموينية.

طريقة إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين 2024

أعلنت وزارة التموين عن الخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، وهي كالتالي:

يجب زيارة أقرب مكتب تموين لتقديم طلب إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين.

ثم يجب تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل: البطاقة التموينية الحالية، الرقم القومي للمتقدم، شهادة ميلاد المولود الجديد.

تقديم الأوراق إلى مكتب التموين.

ثم تعبئة استمارة إضافة المواليد، مع التأكد من صحة البيانات المدخلة.

مراجعة البيانات من قبل الجهات المختصة لإتمام عملية إضافة المواليد واستخراج البطاقة.

الحفاظ على بطاقة التموين لضمان استلام السلع التموينية.

الفئات التي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حددت وزارة التموين الفئات المؤهلة لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، تشمل هذه الفئات: