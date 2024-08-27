لعبة GTA VICE CITY الممتعة⭐⭐⭐⭐⭐ شفرات جاتا فايس سيتي الاخيرة بمهمـــات صعبة وقفل اللعبة

لا شك أن لعبة GTA Vice City تُعتبر من أبرز ألعاب السلسلة، ومع اقتراب موعد الإعلان عن الجزء السادس، فإن احتمالية العودة إلى مدينة فايس سيتي، النسخة التي قدمتها روكستار عن ميامي في فلوريدا، المدينة المرتبطة بالبغضاء والفساد بكافة معانيها، تزداد ومن المحتمل أن يدفعنا الإعلان عن أن أحداث GTA 6 ستدور في نفس المدينة إلى استعادة ذكريات الجزء الأصلي، جاتا فايس سيتي، حيث كانت البداية.

إذا كنت ترغب في العودة، فنحن نقدم لك قائمة بالكلمات السرية والشفرات المتعلقة باللعبة إذا كنت ترغب في استخدامها.

شفرات جاتا فايس سيتي

هناك رموز أساسية في اللعبة يجب أن يكون لدى اللاعب معرفة بها، مثل رموز الأسلحة القوية، وأنواع الذخيرة، ورموز السيارات المختلفة التي تستخدم لإخفاء السيارة أو زيادة سرعتها أو تقليلها، وهي على النحو التالي:

تزويد كل السيارات بالنيترو COXEFGU.

طيران السيارات عندما تتعرض للاصطدام BSXSGGC.

الدوام بمنتصف الليل XJVSNAJ.

جعل لون السماء برتقالي OFVIAC.

عاصفة رعدية MGHXYRM.

عاصفة رملية CWJXUOC.

قفزة كبيرة LFGMHAL.

صحة مكتملة BAGUVIX.

عدم توفر الأكسجين أثناء الغوص في الماء دون التعرض للغرق CVWKXAM.

مظلة للباراشوت AIYPWZQP.

مظلة صاروخية YECGAA.

عدم ملاحقة الشرطة لك أبدًا AEZAKMI.

ملاحقة الشرطة لك بعد ستة نجوم LJSPQK.

اللكمات القوية IAVENJQ.

عدم تعرض اللعب للجوع مطلقًا AEDUWNV.

حالات الغضب بشوارع اللعبة IOJUFZN.

حالة الأدرينالين MUNASEF.

عدم نفاذ الذخيرة مطلقًا WANRLTW.

الإصابة بالأهداف بطريقة غير مقيدة أثناء قيادة السيارة OUIQDMW.

تقليل سيارات الشارع THGLOJ.

انتشار سيارات الريف بالشارع FVTMNBZ.

حمل المسدس 9م للكل SJMAHPE.

السيارات والملابس الريفية BMTPWHR.

كيفية تطبيق شفرات gta

تُستخدم شفرات لعبة جاتا فايس سيتي الجديدة عند بدء اللعبة، وبعد الدخول إليها يتم الضغط على زر التلقي (`) أثناء اللعب، ثم كتابة الكود والضغط على Enter، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تفعيل الشفرات من خلال قائمة الغش في اللعبة، عن طريق الضغط على زر التلقي (`) خلال اللعب، ثم الضغط على R3 (زر العصا اليمنى) لفتح القائمة.