الف مبروك اسمك من المقبولين! .. أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025 بالعراق برابط رسمي هُنا

ينتظر العديد من الأشخاص الذين يرغبون في أداء مناسك الحج على بيت الله الحرام، نتائج قرعة الحج لعام 2025، كما يسعون لمعرفة كيفية الاستفسار عن النتيجة، بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج.

أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025 بالعراق

من هم أسماء المقبولين في قرعة الحج للعراق 2025؟ أصبح هذا السؤال محور اهتمام المواطنين الذين قدموا في قرعة الحج للموسم الجديد 2025، وخاصة بعد انتهاء فترة التسجيل في القرعة، حيث أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية عن إمكانية الاستعلام عن أسماء الفائزين عبر موقعها الرسمي بعد ظهور النتائج ومنذ ذلك الحين، يبحث المتقدمون عن قائمة المقبولين للتأكد مما إذا كانت أسماؤهم ضمنها أم لا، ونظرًا لأهمية هذه النتيجة بالنسبة لكافة المواطنين العراقيين، سنقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن القرعة لذا تابعوا تفاصيلنا القادمة.

التحقق من أسماء الذين تم قبولهم في قرعة الحج في العراق لعام 2025

أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة عن نتائج قرعة الحج العراقية وأسماء الفائزين الذين سيتوجهون لزيارة بيت الله الحرام، وذلك عبر موقع الهيئة الرسمي، يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

يمكنك زيارة الموقع الرسمي لرئاسة الحج والعمرة من هنا.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

يرجى إدخال المعلومات اللازمة (الرقم الوطني – رقم الطلب – تاريخ الميلاد).

قم بالضغط على أيقونة التحقق من النتيجة.

إذا كنت من الفائزين بالزيارة، عليك التوجه إلى مقر هيئة الحج والعمرة لاستكمال باقي إجراءات التسجيل، وذلك خلال عشرين يومًا من ظهور النتائج.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2024

قامت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لقرعة الحج لعام 2025، وهي كالتالي: