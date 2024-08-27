تردد قناة وناسة الجديد 2024 “Wanasah TV” على القمر نايل سات وعرب سات وخطوات التثبيت

تعد قناة وناسة الملاذ الأمثل للأطفال، حيث توفر لهم عالما نابضا بالألوان والموسيقى التي تأسر القلوب، وتقدم القناة على مدار الساعة مجموعة متنوعة من الأغاني المبهجة التي تلامس أذواق الأطفال وتجمع بين التسلية والفائدة، وبفضل جودة إنتاجها الرفيعة وتجربتها الممتازة، أصبحت قناة وناسة الخيار الأول للعائلات، التي تجد فيها مزيجا مثاليا من الترفيه والتعليم، وتسعى القناة إلى بناء جيل جديد من الأطفال المبدعين والسعداء من خلال محتوى غنائي يعزز خيالهم ويحفز نموهم العقلي.

تردد قناة وناسة الجديد على القمر نايل سات وعرب سات

يبحث الكثير هذه الفترة عن تردد قناة وناسة من أجل تحملها والاستمتاع بالمحتوي المميز الذي تقدمة القناة ،ومن أجل تحميل القناة عليك إستخدام التردد التالي:

تردد قناة وناسة على القمر نايل سات 2024:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات 2024:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت قناة وناسة Wanasah TV