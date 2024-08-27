“موسم مُبهر جديد”.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس Kurulus Osman والترددات الناقلة لعرضه

تشهد حالة من البحث الواسع من قبل المتابعين والمشاهدين لمعرفة موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، حيث يقترب الموعد النهائي لعرض أولى حلقات الموسم الجديد، في ظل نجاح المسلسل في جذب ملايين المتابعين، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة فور الانتهاء من تصويرها مباشرة عبر قناة الفجر أو قناة “أي تي في” التركية.

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يعتبر مسلسل قيامة عثمان، الذي يلعب فيه الفنان التركي بوراك أوزجيفيت، من أبرز المسلسلات الدرامية التركية التي لاقت رواجًا كبيرًا في العالم العربي، وتدور أحداث المسلسل حول الصراع المستمر بين عثمان وكل من حوله، في محاولة لوضع خريطة تأسيس الدولة العثمانية والإيقاع بأعدائه، ومنهم السلطانة أسمهان والأمير كانتاكوزانوس.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يترقب العديد من الجمهور عرض الجزء السادس من المسلسل الشهير “قيامة عثمان” بعد النجاح الكبير الذي حققه في الأجزاء السابقة ومن المقرر أن يبدأ العرض الأول لهذا الجزء في بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد تأخير بسبب انفصال عدد من الممثلين وتغييرات كبيرة في السيناريو، لجعله أكثر إثارة، وسيتم عرض الموسم السادس من المسلسل كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً، وستُعاد الحلقة مترجمة يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات التي ستبث مسلسل عثمان الموسم السادس

سيتم عرض الجزء السادس من مسلسل عثمان في بداية شهر سبتمبر المقبل على مجموعة من القنوات، منها قناة الفجر الجزائرية وقناة atv التركية، ويمكن للجميع تنزيل القناتين على أجهزة الاستقبال من خلال الترددات المخصصة لهما، والتي تتضمن ما يلي:

أولاً، تردد قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ثانيا تردد قناة atv التركية: