برامج وافلام وثائقية تعليمية .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 وكيفية الضبط بكل سهولة

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات المهمة والرائدة في تقديم البرامج والأفلام الوثائقية المتعلقة بعالم الحيوانات، بالإضافة إلى عرض الحياة البرية ومعلومات أخرى تتسم بالهد ف والقيمة للكثيرين، ولذلك يبحث المواطنون بشكل متواصل عن ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ومن خلال هذا المقال، سنوفر لكم تردد القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

يمكن للمشاهدين استقبال أحدث ترددات القناة للاستمتاع بالمحتوى المقدم من خلالها، وهو:

التردد الحديث للقناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد:11411.

معامل الترميز:30000.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد الحديث للقناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ :¾.

معامل الاستقطاب:أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024

يجب تنفيذ مجموعة من الخطوات لتحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على شاشات التلفاز، وهي كالتالي:

قم بالضغط على قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بُعد.

ثم اختر إضافة تردد جديد.

حدد القمر الصناعي إما عرب سات أو نايل سات.

بعد ذلك، قم بإدخال جميع بيانات القناة، وهي “التردد، ومعدل الاستقطاب، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ”.

ثم اضغط على زر البحث، وستظهر لك القناة.

وأخيراً، اضغط على كلمة حفظ وسيتم تحميل القناة على جهاز الاستقبال.

برامج ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة تشكيلة واسعة من البرامج المهمة التي يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية: