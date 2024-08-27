” سددها الآن في ثواني ” .. الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في العراق 2024 وطريقة سدادها

أصبحت الخدمات الحكومية في العراق متاحة عبر الإنترنت، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، ومن بين هذه الخدمات، تأتي خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني، والتي تمكن المواطنين من معرفة قيمة الغرامات المستحقة على مركباتهم وسدادها بطريقة سهلة وسريعة، وفي هذا المقال، سوف نوضح خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في العراق، وكذلك طريقة سدادها.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني

الاستعلام عن غرامات المرور في العراق أصبح سهلاً بفضل البوابة الإلكترونية التي أتاحتها مديرية المرور العامة وهي منصة أور، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أور.

من بين الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الغرامات.

إدخال الرقم الألماني للمركبة في المكان المخصص لذلك.

بعد إدخال الرقم الألماني والتأكد من صحته، اضغط على زر استعلام.

سيقوم النظام بالبحث عن أي غرامات مسجلة على مركبتك وسيعرض لك التفاصيل المتعلقة بها، مثل قيمة الغرامة وتاريخ المخالفة والمكان الذي ارتكبت فيه.

طريقة سداد غرامات المرور العامة

بعد معرفة الغرامات المستحقة على مركبتك، يمكنك سدادها بعدة طرق توفرها مديرية المرور العامة، وابرزها اجراء السداد عبر منصة أور، من خلال اتباع ما يلي: