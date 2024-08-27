اطفالك مش هتبطل ضحك ليل نهار.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 علي نايل وعرب سات وكيفية تنزيل القناة

يمكنك معرفة تردد قناة وناسة الجديد 2024، حيث تعتبر قناة وناسة من القنوات الفضائية الرائدة والمجانية المخصصة للأطفال، حيث تقدم منذ تأسيسها محتوى متنوعاً يجمع بين الترفيه والتعليم ليناسب اهتمامات الصغار، وقد نالت القناة شهرة كبيرة بفضل برامجها التي تتنوع بين الأغاني الممتعة والقصص المشوقة، مما يجذب انتباه الأطفال، من بين الشخصيات المحبوبة على قناة وناسة، تبرز شخصية لولو الشطور التي تلعب دورًا في تعليم الأطفال القيم الإيجابية عبر قصصها المميزة.
تردد قناة وناسة 2024 الجديد علي النايل سات
إليكم تفاصيل تردد قناة وناسة 2024 الجديد على النايل سات:
- التردد: 11430.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: SD.
تردد قناة وناسة الجديد 2024 على عرب سات
وبالنسبة لتردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، فهي كالتالي:
- التردد: 11270.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: HD.
أغاني قناه وناسة 2024
تقدم قناة وناسة بيبي باقة متنوعة من الأغاني المحببة للأطفال، مثل:
- أغنية “لولو يا لولو في نونو”.
- أغنية “لولو وماما”.
- أغنية “جوعانة جوعانة”.
- أغنية “الحرام سرق لولو”.
- أغنية “وصل وصل”.
- أغنية “لولو والحيوانات”.
- أغنية “عيد ميلاد شنو”.
- أغنية “لولو عايزة ماما”.
- أغنية “لولو الشطورة”.
- أغنية “عمو الشرطة”.
- أغنية “بيب بيب”.
طريقة تنزيل قناة وناسة على الجهاز
يمكن للمشاهدين ضبط تردد القناة بأنفسهم دون الحاجة إلى مساعدة فنية، باتباع الخطوات التالية:
- افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- انتقل إلى قسم التركيب واضغط على أيقونة الترددات.
- أدخل تفاصيل القناة التي تريد استقبالها، مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل الاستقطاب.
- اختر القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه.
- انتظر قليلاً حتى ينتهي البحث على القمر الصناعي وتظهر القناة المطلوبة.
- عندما تظهر القناة، اضغط على أيقونة الإضافة لتضمينها في قائمة قنوات جهاز الاستقبال.