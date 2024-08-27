“أحلى أغاني وأجمل برامج”.. نزل تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على نايل وعرب سات

نزل الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد، حيث تعد قناة طيور الجنة الفضائية واحدة من القنوات الرائدة في تقديم المحتوى المخصص للأطفال، حيث استطاعت أن تجذب اهتمام الأطفال بمختلف أعمارهم وتلفت انتباه العائلات العربية بشكل كبير، تتميز القناة بأنها ليست مجرد قناة للترفيه، بل تركز أيضاً على تعليم الأطفال وتطوير شخصياتهم وتعزيز القيم والأخلاق الفاضلة في نفوسهم، هذا النهج المميز جعل قناة طيور الجنة بيبي تحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

تفاصيل عن قناة طيور الجنة بيبي

منذ انطلاقها، نجحت هذه القناة في جذب ملايين الأطفال، لتصبح مصدراً مهماً للمحتوى التربوي للأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي، وقد نال محتوى طيور الجنة إعجاب الآباء والأمهات، نظراً لنهجها التعليمي الذي يساهم في تنمية ذكاء الأطفال وتعليمهم، إلى جانب غرس القيم والمبادئ الأخلاقية بأسلوب شيق وممتع، لهذا السبب، هناك الكثير من الأشخاص الذين يسعون للحصول على ترددها الجديد عبر الأقمار الصناعية مثل عرب سات ونايل سات.

تردد طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات

إليك ترددات قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة:

على القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على الرسيفر

بعد معرفة تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، إليكم خطوات بسيطة لتثبيت القناة بسهولة: