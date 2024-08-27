بطاقتك هتقف ومش هتاخد دعم تاني.. اعرف الآن خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2024 قبل الإيقاف

يمكنك معرفة خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2024، حيث يتزايد البحث على من قبل حاملي البطاقات التموينية حول كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين لعام 2024، حيث يعتبر تحديث هذه البيانات أمراً ضرورياً لضمان استمرار استفادة الأسر من الخدمات التموينية المقدمة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2024

تقدم وزارة التموين خدمة تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر موقع “دعم مصر”، يمكن لحاملي البطاقات إتمام هذا التحديث باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع دعم مصر الموجود على الانترنت.

ثانياً ثم إدخال رقم البطاقة**: المكون من 12 رقماً، والذي يمكن العثور عليه على البطاقة أو بونات صرف الخبز.

ثالثاً تسجيل رقم الهاتف: أدخل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة، الذي يجب أن يكون مطابقاً للاسم المدون على البطاقة.

رابعاً يجب التأكد من التسجيل: إذا كان رقم الهاتف المسجل مرتبطاً بشركة اتصالات، سيتم التسجيل بنجاح.

حالة التسجيل غير الناجح: إذا كان الرقم المدخل غير مسجل باسم صاحب البطاقة، لن يتم قبول التسجيل، ويجب تحديث رقم الهاتف ليكون مسجلاً باسم رب الأسرة لدى شركة الاتصالات.

تحديث بيانات بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تحديث بيانات بطاقة التموين لعام 2024 أصبح إلزامياً لجميع حاملي البطاقات، يتطلب هذا الإجراء تسجيل رقم الهاتف المحمول وتحديث بيانات الأسرة، يعتبر هذا التحديث ضرورياً للأسر التي لم تقم بعد بإدخال رقم هاتفها المحمول أو تعديل بياناتها.

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