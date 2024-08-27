العملة بكام النهاردة؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أغسطس 2024، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد انخفاض شهرته العملة الخضراء في العديد من البنوك، وارتفعت في بنك الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي، في نهاية تداولات أمس، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ووفقًا لأخر تحديثات لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، فإنها جاءت كما يلي:-

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي لـ 48.68 جنيه شراء و48.78 جنيه بيع.

إضافة إلى وصول سعر الدولار في بنك مصر لـ48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه لبيع.

حتى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 48.68 جنيه شراء و48.78 جنيه بيع في بنك القاهرة.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرابة الـ 48.68 جنيه للشراء، 48.78 جنيه للبيع.

تحديث أسعار الدولار الثلاثاء

أما عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه الثلاثاء، بعد أخر سعر له في نهاية تعاملات أمس، وعقب تباينه في البنوك العاملة بالدولة، فإنها نصت على النحو الأتي:-