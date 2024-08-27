رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024 و الشروط المطلوبة

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج التي تقوم بدعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، في إطار توفير الدعم المادي الملائم أمام المشمولين بالرعاية، حتى أن هذا البرنامج يستقطب الأشخاص الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة جميع الطلبات المقدمة، في إطار أن يتم الإعلان عن الكشوفات الخاصة بالرعاية.

خطوات الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، شاملة كافة المحافظات العراقية، وذلك بإتباع الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي عبر الإنترنت.

مع “تسجيل الدخول” إلى الصفحة التالية من المنصة.

اختيار “الرعاية الاجتماعية”.

ليتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.

ثم قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

بحيث تتمكن من عرض كشوفات الرعاية الاجتماعية، شاملة مختلف المحافظات التي ظهرت بها.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق، فهي كما يلي:-