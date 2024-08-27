مميزات جبارة .. مواصفات Realme 13 4G بسعر الفئة المتوسطة لعام ٢٠٢٤

أعلنت شركة Realme عن موعد إطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Realme 13 يوم 7 أغسطس الحالي، وقد عرض الموقع الرسمي للشركة صوراً تشويقية لهذا الإصدار، حيث يُزود هاتف Realme 13 4G بشريحة معالج Snapdragon 685.

مواصفات Realme 13 4G

يتميز هاتف Realme 13 5G بمواصفات حديثة وإمكانات كبيرة تلبي احتياجات جميع المستخدمين من مختلف الفئات، وخاصة الشباب الذين يبحثون عن جهاز ممتاز بسعر معقول. أما بالنسبة لمواصفات Realme 13 4G، فهي كالتالي:

وزن الهاتف 187 جرام

أبعاد الهاتف163×75.5×7.9 مم

الخامات الخارجية مصنوعة بالكامل من البلاستيك.

الهاتف يتمتع بمقاومة للماء والغبار وفقًا لشهادة معتمدة IP64.

يدعم تركيب شريحتين للاتصال بتقنية 4G أو شريحة واحدة مع بطاقة ذاكرة.

شاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة ودقة 1080×2400 بكسل، تتميز بجودة FHD+ وكثافة 395 بكسل لكل بوصة، كما تصل درجة سطوعها إلى 2000 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز.

معالج كوالكوم سناب دراجون 685 هو معالج ثماني النواة، حيث يحتوي على أربع أنوية قوية من نوع Cortex A73 تعمل بتردد 2.8 جيجا هيرتز.

تم تصنيع المعالج باستخدام تقنية 6 نانو متر، ويتميز بوحدته الرسومية Adreno 610.

نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم Realme UI 5.0.

مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، ونوع الذاكرة هو LPDDR4X.

كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.45 تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080p بسرعة 30 إطار في الثانية.

كاميرا خلفية مزدوجة، حيث تأتي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/1.88 ومزودة بمستشعر سوني LYT-600 وتحتوي على مثبت بصري، أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ومخصصة لوظيفة العزل.

تتميز الكاميرات الخلفية بوجود فلاش LED وتتيح تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية، بالإضافة إلى أنها تدعم تقنية التثبيت الإلكتروني.

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

السماعات الخارجية تأتي من نوع Stereo

الهاتف يدعم خاصية NFC

مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB Type C.

ألوان الهاتف الأزرق والأخضر

سعر Realme 13 5G

على الرغم من الميزات الرائعة لهاتف Realme 13 5G، إلا أن سعره يعتبر مناسباً للفئات المتوسطة، وخاصة الشباب وتأتي أسعار هاتف ريلمي 13 جي على النحو التالي: