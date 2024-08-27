الفواتير هتطير من إيدك.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024 بعد الزيادة

أصدرت رئاسة جمهورية مصر العربية بيانًا رسميًا بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024، قد كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها رسميًا، تعكس هذه التعديلات جهود الدولة المستمرة في معالجة مشكلة الكهرباء في مصر، في السطور التالية، سنعرض لكم تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء بعد التعديل.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024

فيما يلي تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024 بعد التعديل الجديد:

الشريحة الأولى: التي تغطي استهلاكاً من صفر إلى 50 كيلو وات، زاد سعرها من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة قدرها 17%. الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة، ارتفع سعرها من 68 قرشاً إلى 78 قرشاً، بزيادة بنسبة 15%. الشريحة الثالثة: التي تشمل استهلاكاً من صفر إلى 350 كيلو وات ساعة، زاد سعرها من 83 قرشاً إلى 95 قرشاً، بزيادة مقدارها 14%. الشريحة الرابعة: من 101 إلى 350 كيلو وات ساعة، ارتفع سعرها من 125 قرشاً إلى 155 قرشاً، بزيادة تصل إلى 24%. الشريحة الخامسة: من 350 إلى 650 كيلو وات ساعة، شهدت زيادة في سعرها من 140 قرشاً إلى 195 قرشاً، أي بزيادة 39%. الشريحة السادسة: من أكثر من 650 إلى 1000 كيلو وات ساعة، ارتفع سعرها من 140 قرشاً إلى 2.10 جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 50%، ويلاحظ أنه في حال تجاوز الاستهلاك 650 كيلو وات، يُخصم فرق الشرائح بمقدار 378 جنيه. الشريحة السابعة: لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة، يحسب الاستهلاك بسعر 2.23 جنيه بدلاً من 165 قرشاً، بزيادة نسبتها 35%.

موعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة

أصدرت رئاسة الحكومة المصرية بيانًا بشأن تعديل أسعار شرائح الكهرباء خلال شهر أغسطس الحالي، هذا التعديل ينطبق على جميع المواطنين، سواء الذين يستخدمون نظام الفواتير الشهرية أو نظام الدفع المسبق.