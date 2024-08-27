76.6% ألسن و 75.6% إعلان.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات، بالإضافة إلى أن مكتب التنسيق كان حريصًا على الالتزام بالترشيح الخاص برغبات الطلاب التي تم إدخالها عبر الموقع الإلكتروني، وفقًا للقواعد والشروط المحددة من قبل الوزارة، على أن وصل عدد الطلاب إلى “273098” علمي، في حين طلاب الأدبي بلغوا قرابة الـ”65784″، بينما كان إجمالي الطلاب المتقدمين في المرحلة الثانية نحو “338882” طالب وطالبة.

ما هي شروط تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثانية؟

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقليل الإغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية، تبدأ من يوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس 2024، إلى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، وفقًا للشروط المتمثلة في التالي:-

يجب ألا يتجاوز التحويل الحد الأدنى للقبول.

كذلك فإن التحويل يلزمه الالتزام بالموقع الجغرافي.

يكون التحويل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

يجب ألا يكون التحويل ورقي ولمرة واحدة.

الالتزام بكافة الشروط المنوط بها من قبل الوزارة، وكذلك الكية الراغب التحويل إليها.

تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، الذين تقدموا إليه مؤخرًا، وفقًا للأتي:-