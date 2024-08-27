سجل الآن .. رابط رسمي للتقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت واهم الشروط المطلوبة ٢٠٢٤

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق منحة خاصة للمرأة الماكثة في البيت، وتعد هذه المنحة من أبرز البرامج الاجتماعية الحكومية التي وُجدت منذ سنوات عدة بهدف مساعدة النساء غير العاملات اللاتي يواجهن أزمات اقتصادية، مما يُعطلهن عن توفير احتياجاتهن الشخصية واحتياجات أبنائهن الأساسية.

منحة المرأة الماكثة في البيت

نشرت الوكالة الوطنية للتوظيف إجراءات التقديم لمنحة المرأة التي تبقى في المنزل لعام 2024، والتي تتم عبر الموقع الرسمي للوكالة، حيث لن تنظر الوكالة في الطلبات المقدمة بالطرق التقليدية أو من خلال أي مواقع أخرى تدعي أنها تابعة لها وتتمثل خطوات التسجيل في المنحة كما يلي:

زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

الضغط على أيقونة منحة البطالة.

تحديد المدينة أو المنطقة التي تقيم فيها المرأة المتقدمة من القائمة.

إدخال معلومات هذه السيدة في استمارة التسجيل.

قم بتقديم المستندات الرسمية المطلوبة للتسجيل بصيغة PDF مع الطلب.

الضغط على زر تقديم الطلب.

شروط التقديم على منحة المرأة التي تعمل من المنزل

وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الشروط التي يجب على الراغبين في الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل تقديمها، حيث أن هذه الشروط تثبت استحقاق المتقدمين للمنحة والحصول على الدعم، إليكم التفاصيل المتعلقة بالمتطلبات: