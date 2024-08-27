الحد الأدنى للقبول… تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي

بحث مرتفع الآن عن تنسيق المرحلة الثالثة 2024 بعد أن كشفت التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وقد تم قبول عدد كبير من الطلاب بالكليات والجامعات المختلفة على مستوى محافظات مصر، لذلك يود الطلاب إصدار البيان الرسمي لموعد بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لمن لا يوفق في تنسيق المرحلة الاولى والثانية بسبب نسبة النجاح،

أصبحت نتائج المرحلة الثانية متاحة إلأكترونياً عبر موقع التنسيق بوابة مصر الرقمية، وبدأ الطلاب في استخراج نتائجهم لمعرفة الكليات المقبولين فيها، مما يقوم الألف من الطلاب بالبحث على جوجل عن معدل القبول في تنسيق المرحلة المرحلة الثالثة 2024 وهذا ما نوضحه لحضراتكم عبر التقرير التالي تابعوا معنا.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

بعد الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة خلال الساعات الماضية، بدأ الكثير من الطلاب في البحث عن موعد فتح التسجيل للمرحلة الثالثة، حيث كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للقبول حيث تبدأ نسبة القبول من 50% وحتى 60%، وخلال الساعات القليلة القادمة تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة ، وهناك توقعات بأن التنسيق يتم بعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2024.

رابط تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة

وبعد إعلان الموعد الرسمي لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة يرجى اتباع ما يلي: