اقوى الأفلام الاكشن والدراما.. تردد قناة فوكس موفيز على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وماذا تعرض قناة فوكس موفيز

قناة فوكس موفيز واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام العالمية وتتميز بتقديم محتوى سينمائي متنوع يجمع بين الأفلام الحديثة والكلاسيكية من مختلف الأنواع، وتتزايد أهمية معرفة أحدث ترددات القناة لضمان استمرار الاستمتاع بتجربة المشاهدة المثالية لذلك نقدم أحدث الترددات الخاصة بقناة فوكس موفيز لعام 2024، كما سنتطرق إلى محتوى القناة وما تقدمه من برامج وأفلام تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة.

أحدث ترددات قناة فوكس موفيز 2024

تم تعديل تردد قناة فوكس موفيز على قمر النايل سات وفيما يلي التردد الجديد:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11678.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

بالإضافة إلى ذلك يمكنكم استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد 11679.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

محتوى قناة فوكس موفيز

قناة فوكس موفيز تقدم مجموعة متنوعة من المحتويات السينمائية الموجهة للجمهور العربي والتي تكون كالتالي: