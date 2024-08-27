“New frequency” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 toyoraljanahtv بجودة HD على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة من قنوات الأطفال المشهورة في مختلف البلاد العربية حيث تقدم القناة محتوى مميز وتقوم بتقديم برامج تعليمية مميزة وأناشيد تحتوى على توجيهات خلقية ولذلك حققت تلك القناة شهرة كبيرة ونجاح بسبب المحتوى الخاص بها والذي يعمل على تنمية مهارات الأطفال، ويتم إضافة تحديثات على القناة بشكل مستمر ولذلك يتغير التردد الخاص بالقناة ويمكن تنزيل التردد الجديد عن طريق خطوات بسيطة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة من قنوات الأطفال المشهورة وهي تقوم بتحديث التردد الخاص بها دائما وذلك من أجل تحسين الجودة الخاصة بالقناة بالإضافة إلى توسيع التغطية الخاصة بها، وتقوم قناة طيور الجنة بتقديم المحتوى الخاص بها على مدار اليوم وذلك من دون انقطاع ويتم ذلك على جميع الأقمار الصناعية ويمكن تنزيل قناة طيور الجنة من خلال الأتي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: نايل سات.

برامج قناة طيور الجنة المميزة

تقوم قناة طيور الجنة بتقديم محتوى مميز يعمل على تعليم الأطفال جميع القيم وذلك من خلال برامج ترفيهية وتعليمية مميزة، وتتمثل تلك البرامج فيما يأتي:

تقوم قناة طيور الجنة بعرض أناشيد الأطفال باللغة العربية وتوضح الاخلاقيات المختلفة مثل النظام والأمان والنظافة الشخصية وغيرها.

تقوم القناة بتقديم برامج تعليمية مميزة تقوم بتعليم الأطفال الأرقام والحروف وذلك من خلال استخدام ألوان مميزة وطريقة بسيطة.

تقوم القناة بعرض قصص مصورة من أجل أن يتعلم الأطفال الدروس الهامة والقيم الأخلاقية.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

يتم ربط تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال اتباع الخطوات التالية: