خطوات التسجيل في حساب المواطن للطلاب 1446 عبر برنامج تكافل الطلاب وشروط الاستحقاق

يعد برنامج حساب المواطن للطلاب من البرامج الهامة الموجودة داخل المملكة والتي تقوم الحكومة بتقديمها للطلاب من أجل مساعدتهم في مواجهة ظروف الحياه الصعبة ويتم تقديم ذلك الدعم لجميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على دعم برنامج تكافل الطلاب ويتم التقديم على البرنامج من خلال خطوات بسيطة.

شروط التسجيل في حساب المواطن للطلاب 2024

يعد برنامج تكافل الطلاب من البرامج الهامة التي يتم تقديمها من قبل الحكومة السعودية وذلك من أجل دعم الطلاب والطالبات الغير قادرين على الحياة جيدا، وهناك شروط يجب توافرها من أجل التسجيل في حساب المواطن للطلاب وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي:

يجب أن يكون الطالب مستفيد من برنامج التكافل المدرسي.

يلزم أن يكون الطالب مسجل في أحدي مؤسسات برنامج التكافل الخيري.

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون الطالب مسجل في المرحلة الثانوية.

موعد صرف حساب المواطن للطلاب 2024

يعد برنامج حساب المواطن للطلاب من البرامج الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من أجل دعم الطلاب والطالبات الخاصين بالمرحلة الثانوية وقامت الوزارة بالإعلان عن موعد صرف الدعم ويكون ذلك يوم 27 ويتم الإعلان عن موعد الصرف الخاص بكل شهر على موقع الوزارة الرسمي، ويستطيع الطلاب متابعة الصفحة الرئيسية للموقع من أجل معرفة أخر الأخبار.

خطوات التسجيل في حساب المواطن للطلاب 2024

يستطيع الطلاب الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على دعم حساب المواطن للطلاب التسجيل في البرنامج من خلال خطوات بسيطة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان عنها، وتتمثل تلك الخطوات فيما يأتي: