يعتبرالخيار المخلل المقرمش من أهم أنواع المخللات التي تعطي مذاقًا خاصًا بجوار الأطباق الرئيسية، كذلك فإنه يعد من أشهر وأبرز أنواع المخللات التي يجب توفرها على أي سفرة سواء مصرية أو عربية، بالإضافة لأنه يعتبر من الخيارات الرائعة جدًا للأشخاص الذين يقومون بإتباع حمية غذائية تهدف لإنقاص وزنهم، كما أنه يمكن إعداده بكل سهولة حيث أنه لا يحتاج إلى أي مكونات غالية الثمن، بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم تحضيرها بمنتهى السهولة وفي أيام قليلة، وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة بكل سهولة في المنزل خلال مقالنا.

طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش

كما نعلم جميعًا أن الخيار المخلل المقرمش من أهم أنواع المخللات التي تحرص كل ربة منزل على توافرها بجوار أي وصفة، وذلك نظرًا لأهميته البالغة ومذاقه المتميز، والجدير بالذكر أنه لصنع هذه الوصفة يجب عليكم تحضير بعض المكونات وأيضًا إتباع الخطوات بشكل دقيق، وسوف نوضحها في الفقرات القادمة:

المكونات

لصنع الوصفة يجب عليك تحضير بعض المكونات البسيطة المتمثلة فيما يلي:

أولًا يجب توفير كيلو من الخيار الطازج، ويجب أن تكون حباته صغيرة أو ذات حجم متوسط.

كذلك يجب توفير 4 ملاعق من الملح الخشن وذلك لكل كوب من الماء.

نصف كوب من الخل الأبيض.

عدد 6 حبات فلفل أسود.

4 أكواب من الماء أو حسب حجم الوعاء.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير

أما بالنسبة إلى خطوات تحضير الخيار المخلل المقرمش فإنها سهلة جدًا وبسيطة، ويمكن تنفيذها من خلال إتباع التالي: