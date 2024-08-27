أضف طفلك الآن.. كيفية إضافة طفل إلى البطاقة التموينية لعام 2024 والمعايير المحددة لإضافة الطفل بسهولة

البطاقة التموينية أحد الأدوات الأساسية التي تشارك في ضمان الحصول على الدعم الغذائي والتمويلي للأسر وتسعى العديد من الأسر إلى تحديث بياناتها على البطاقة التموينية لتلبية احتياجاتها، ومن بين التحديثات المهمة التي يمكن إجراؤها هو إضافة طفل جديد إلى البطاقة، وسنتناول الإجراءات والخطوات اللازمة لإضافة طفل إلى البطاقة التموينية لهذا العام بالإضافة إلى الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها لضمان إتمام هذه العملية بنجاح.

إضافة طفل إلى البطاقة التموينية لعام 2024

تساءل الكثير من المواطنين في العراق عن كيفية إضافة طفل إلى البطاقة التموينية لعام 2024 تبعا لما أعلنته وزارة التجارة العراقية ويمكن إتمام هذه العملية بكل سهولة عبر منصة أور الإلكترونية دون الحاجة لزيارة أي جهة رسمية وإليك كيفية القيام بذلك:

زيارة موقع منصة أور.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار البطاقة التموينية من القائمة المتاحة.

النقر على خيار إضافة طفل.

ملء البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

رفع المستندات والأوراق الضرورية لإضافة الطفل.

الضغط على زر إرسال الطلب لإنهاء العملية.

معايير إضافة طفل إلى البطاقة التموينية لعام 2024

أقرت وزارة التجارة العراقية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب استيفاؤها لإضافة طفل إلى البطاقة التموينية لعام 2024 وتشمل هذه الشروط ما يلي: