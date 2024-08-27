خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 في الجزائر المرحلة الأولى عبر aadl.com.dz البوابة الرسمية

تقوم وزارة الإسكان الجزائرية بمراجعة جميع طلبات المتقدمين من أجل التسجيل فب سكنات عدل 3 حيث تم فتح باب التقديم في ذلك البرنامج ولقد اقبل الكثير من الأشخاص في التقديم من أجل الحصول على الوحدات السكنية، كما تقوم الحكومة الجزائرية بدعم المواطنين من خلال تقديم وحدات سكنية لهم، وبعد أن يتم مراجعة جميع طلبات المتقدمين سوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين.

سكنات عدل 3

يعد برنامج سكنات عدل 3 من البرامج الجزائرية الهامة التي قامت وزارة الإسكان الجزائرية بطرحها من أجل دعم المواطنين وتوفير وحدات سكنية لهم وهو من البرامج الهامة التي تقوم بدعم المواطنين ولقد انتهي المواطنين من التسجيل في المرحلة الأولى يوم 18 يوليو 2024، ويتم مراجعة الطلبات وسوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3

لقد قامت وزارة الإسكان الجزائرية بالإعلان عن العديد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 ، وتتمثل تلك الخطوات فيما يأتي:

قم بالدخول على موقع وكالة سكنات عدل 3 على الإنترنت ثم قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 وقم بالضغط على أيقونة المرحلة الأولى.

ثم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبعد ذلك عليك بالضغط على أيقونة استعلام وانتظر حتى تظهر نتيجة الطلب الخاص بك.

موعد فتح التسجيل في المرحلة الثانية سكنات عدل 3

يمكن للمواطنين التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج سكنات عدل 3 ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية وسوف يتم فتح التسجيل في المرحلة الثانية بعد أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولي ولقد انتهي التسجيل في المرحلة الأولى يوم 18 يوليو 2024 ولم تقم وزارة الإسكان الجزائرية بالإعلان عن موعد فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية حتى الأن وسوف يتم الإعلان عن الموعد بعد أن يتم الإعلان عن اسماء المقبولين في المرحلة الأولى ويستطيع المواطنين وقتها التسجيل من خلال موقع وكالة عدل 3.