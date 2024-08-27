رابط الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 الموقع الرسمي

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
رابط الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 الموقع الرسمي
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة من أكثر الوثائق التي تشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين في كافة المحافظات، وهي تضم أصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات التي يرغبون في الحصول عليها، بما تمثل هذه الشريحة قرابة الـ 5%، وعليه فاصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن بطاقة الخدمات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بإتباع التالي:-

  • الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي عبر الإنترنت.
  • مع تسجيل الدخول إلى خدمات الوزارة.
  • ليتم اختيار “بطاقة الخدمات المتكاملة”.
  • وعليه يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم.
  • النقر على زر “بحث” أو “استعلام”.
  • حتى تتمكن من معرفة ما إذا تم استخراج البطاقة المتكاملة أم لا.
رابط الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 الموقع الرسمي
رابط الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 الموقع الرسمي

إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أقرت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الإجراءات التي لابد مراعاتها عند قيامك باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ومن بينها الأتي:-

  • في حالة تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي في الموعد المحدد دون تأجيله.
  • إذا لم تستوفي الأوراق المطلوبة، فيُرجى التجهيز الخاصة بالأبحاث التي طلبت منك باللجنة الطبية.
  • عند الكشف الطبي سيتم مراجعة كافة المستندات واعتمادها بطريقة رسمية.
  • النتيجة يمكن أن تكون إعادة عرض فقط.
  • ومن الممكن أن تكون النتيجة مرتجع إلى اللجنة التي ترغب الذهاب إيها.
  • وفي النهاية يتم إرسال التقارير الطبية لوزارة التضامن الاجتماعي.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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