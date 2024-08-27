رابط الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 الموقع الرسمي

تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة من أكثر الوثائق التي تشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين في كافة المحافظات، وهي تضم أصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات التي يرغبون في الحصول عليها، بما تمثل هذه الشريحة قرابة الـ 5%، وعليه فاصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن بطاقة الخدمات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بإتباع التالي:-

الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى خدمات الوزارة.

ليتم اختيار “بطاقة الخدمات المتكاملة”.

وعليه يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث” أو “استعلام”.

حتى تتمكن من معرفة ما إذا تم استخراج البطاقة المتكاملة أم لا.

إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أقرت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الإجراءات التي لابد مراعاتها عند قيامك باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ومن بينها الأتي:-