الإعلان 1 مترجم.. مسلسل التوت الأسود الحلقة الأولى مترجمة على قصة عشق والقنوات العارضة

يبحث الكثير عن إطلاق الموسم الأول من مسلسل التوت الأسود الحلقة الأولى الذي يشكل أهمية كبير لمتابعي ومحبي الدراما التركية، فكرة المسلسل وقصته مختلفة وفريدة من نوعها من المتوقع أنها تحظى على إعجاب ملايين الأشخاص، بعد انتشار الإعلان الأول من مسلسل التوت الأسود زاد شوق وترقب الجمهور لمشاهدة تلك العمل الجديد والحصري،

أصبحت الدراما التركية تقدم العديد من الأعمال الناجحة التي تنال إعجاب فئة كبيرة من الناس، كما زادت شهرة المسلسلات التركية يتابعها ملايين الأشخاص من شتى دول العالم عربي وغربي، وهذا النجاح والانتشار الواسع لأن الدراما التركية تقدم أعمال مختلفة وغير تقليدية، واليوم نتعرف سوياً عبر موقعنا البديل على موعد مسلسل التوت الأسود الحلقة الأولى.

مسلسل التوت الأسود الحلقة الأولى

يدخل مسلسل التوت الاسود في منافسة قوية مع باقة كبيرة من الأعمال التركية التي تنطلق قريباً، ومن المقرر أن يتم انطلاق عرض مسلسل التوت الاسود في شهر سبتمبر المقبل، مما كشفت العديد من المصادر أن اليوم المحدد لعرض المسلسل يكون يوم الأثنين الموافق 23 من سبتمبر المقبل، تدور القصة في إطار إجتماعى حول مدربة تدعى زوهال توفيت والدتها تركتها هي واشقائها، تحاول زوهال أن تحتوي أشقائها ووالدها، مما تبذل زوهال جهد كبير لكي تأمن مستقبل اشقائها الصغار لكي يعيشون حياة مستقرة وتحاول أن تعوضهم عن فقدان الام التي مات بشكل مأساوي للغاية.

القنوات الناقلة مسلسل التوت الأسود

حصري فقط على قناة atv التركية يتم عرض مسلسل التوت الأسود.

يعرض المسلسل حلقة واحدة في الأسبوع وتعرض في يوم الأثنين.

مدة الحلقة لمسلسل التوت الأسود 120 دقيقة.

وتشاهدون مسلسل التوت الأسود على موقع قصة عشق مترجمة باللغة العربية.

تردد قناة atv التركية

تقوم قناة atv التركية بنقل مسلسل التوت الأسود ولذلك عليكم سرعة تنزيل القناة على الجهاز للاستمتاع بجميع حلقات المسلسل وتأتي الرموز على النحو التالي